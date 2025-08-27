【放置！？子守り押し付け友】忙しい日々に友人からの連絡「わぁ〜嬉しい！」＜第1話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第1話 久々の連絡
【編集部コメント】
ミキさんは、とある上場企業の一般職。あいだに産休・育休を挟みながら、新卒から同じところに勤めています。しかし仕事にやりがいを感じているというよりかは、家計のため働いているといったところのようで、ここ最近は特に、会社と家を往復するだけの毎日を退屈に感じていました。そんなある日、突然届いた学生時代の友人・エリナさんからのお誘い。ミキさんは、久々の連絡に一気にテンションが上がったそうです。迷うことなく「もちろんだよ〜！」と返事をした様子からも嬉しさが伝わってきますね。再会できることとなり、楽しかった学生時代の記憶が一気に蘇ってきたのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
