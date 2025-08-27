8月27日までに、女優の森川葵がドラマ『放課後のカルテ』（日本テレビ系）の公式Instagramに登場。動画でメッセージを公開したが、その近影に心配の声が集まっている。

「同ドラマは、講談社の女性漫画雑誌『BE・LOVE』で2011年から2018年まで連載された日生マユさんによる同名の漫画が原作です。小学校の保健室を舞台に、鋭い観察眼を持つ学校医の牧野先生が、子供たちの困難を解決していく物語で、2024年10月期に同局でドラマ化されました。ドラマは好評を得て、2025年9月に続編として帰ってくることになりました」（放送作家）

このドラマで、小学校教師の篠谷先生役を演じた森川。ドラマの続編の決定を受けて、公式Instagramでコメントを発表した。

アップされた動画では、《嬉しかったですね》と続編が決まったことに歓喜の気持ちをコメント。さらに《またみんなが成長した姿で会えるっていうのも嬉しかったですし、みなさんに愛されている作品だからこそ、また戻ってこれるんだなということを実感しました》と、笑顔で語っていた。

そんな嬉しさが滲み出るコメントだったが、ファンは彼女の表情に注目。違和感を感じる声が寄せられていたのだ。

《ちょっと痩せた？役作りかな》

《なんか顔つき変わってる》

《篠谷先生顔変わった？》

少しげっそりした頬と、スッキリしたフェイスライン。顔つきが変化したように見える森川の姿に心配の声が上がっていたのだ。じつは、ここ最近の森川は“痩せた”との指摘が相次いでいると、芸能ジャーナリストは指摘する。

「今年7月から、森川さんが主演を務める、ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）が放送されています。女性捜査官の二階堂民子役を演じていますが、その1話の放送時から見せたほっそりとした姿に《細すぎる》との声が集まったんです。元々ティーン雑誌『Seventeen』の専属モデルだった森川さん。スレンダーなスタイルは彼女らしさでもありますが、やせ細った姿に視聴者は驚いたようですね」

そんな森川は、女優としての活躍が止まらない。ここ最近は作品への出演が絶えないという。

「2023年から『ナンバMG5』（フジテレビ系）を筆頭に、2024年には『大奥』（フジテレビ系）、『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）など、1年に2〜3作品に出演。さらに2025年は2つのドラマが決定しており、9月には映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』の公開を控えています。まさに多忙を極める売れっ子女優ですが、体調は少し気になるところですね。疲労が溜まっていないといいのですが……」（前出・芸能ジャーナリスト）

健康的に女優業に邁進してもらいたいものだ。