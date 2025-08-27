二学期が始まるこの時期を前に、東京・国分寺市では、いじめなどで自ら命を絶った子どもたちのメッセージなどが展示されています。遺族は「子どものSOSを見逃さないで」と訴えています。

会場には、13歳から19歳の、13人の写真とともに、子どもたちが、生前に書いていた手紙などが展示されています。

「私を生んでくれてありがとう」と、母の日に、感謝の気持ちを綴った手紙や、「お風呂に入ってぐっすり眠って、こんないつもの生活が幸せだとふとした時感じる」と書いた詩も…。

展示会を主催する団体は、家庭での様子からは見えにくい、心の奥底に抱えた悩みに目を向けてほしいと訴えます。

主催者の1人、小森美登里さん。娘の香澄さんは15歳の時、いじめを苦に自ら命を絶ちました。

小森さんは、何気ない会話や態度から小さな変化を察知することが重要だと話すとともに、いじめをなくすには、加害者への対応も必要だと強調します。

主催者の1人 小森美登里さん

「いじめ問題は加害者の心に寄り添って解決していくことが、一番やらなければならないこと。いじめの問題を子ども同士の問題と捉えて、何か問題が起きた時、子ども同士で解決しなさいっていうのは難しいことだと思っています。社会問題として（いじめを）ちゃんと認識しなくちゃ解決できないと感じます」

いま、つらさや生きづらさを感じているという方には、電話や「LINE」で相談できるところもあります。誰かに話すことで、楽になることもあります。相談してみてください。

・「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556・ LINE友だち追加「生きづらびっと」「こころのほっとチャット」