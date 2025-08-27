永瀬廉、浜辺美波との“お揃い疑惑”インスタ写真にファン動揺…『24時間テレビ』共演前に“ペアルック”も披露で止まらぬざわつき

8月23日、「King ＆ Prince」の永瀬廉がInstagramにプライベート写真を投稿した。この写真に関して、熱愛を取りざたされた女優の浜辺美波との“共通点”が指摘されている。

問題となった投稿で、永瀬は《まだまだ暑いですね》とつづり、最近撮影したと思われる写真を添えていた。

「永瀬さんが一般人らしき友人と一緒にいる様子や、食事中に別の人物が撮影した写真でした。Tシャツに短パンとラフな服装の写真もあり、プライベートだと思われます。写真の画質は少々粗く、フィルムカメラで撮ったもののようでした」（芸能記者）

プライベートショットを喜ぶファンも多いが、Xでは

《永瀬廉と浜辺美波プラベの写真だいたい写ルンみたいな画質》

《永瀬廉の投稿が浜辺美波の写真の画質？一緒なの匂わせでじわる》

《れんれんと浜辺美波のフィルムカメラって似てるなー》

《れんれんのインスタの写真と 浜辺美波ちゃんのインスタの写真の質感が似すぎててお互いが撮った写真なのかと思った》

など、浜辺との共通点を疑う声があがっている。

永瀬と浜辺は、7月16日の「女性セブンプラス」で熱愛が報じられた。同誌によれば、永瀬がレストランを貸し切りにして浜辺と食事し、その後、彼の自宅マンションで“お泊り”したと伝えられ、ファンに衝撃を与えた。その結果、永瀬のプライベート写真と浜辺のInstagramの写真に“おそろい疑惑”が浮上したようだ。

「浜辺さんは普段、Instagramにフィルムカメラで撮った撮影現場でのオフショットを投稿することが多いです。6月10日の投稿でも、《写ルンですの現像にやっと行けまして、いい写真が撮れていたので少しずつアップしちゃいます》とつづり、愛犬や着物姿の写真をアップしていましたからね。

今回、永瀬さんが似たような画質の写真を投稿したことで、お揃いのフィルムカメラで撮ったことが疑われたのでしょう。ただ、2人は8月30日と31日の『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーを務め、8月26日の番組の公式Xでは、永瀬さんと浜辺さんがフィルムカメラで撮影した写真が公開されています。永瀬さんのInstagramの写真も、番組側から渡されたカメラで撮ったものかもしれませんね」（前出・芸能記者）

『24時間テレビ』の本番前にチャリティーパートナーを務める2人の熱愛が発覚したことで、番組にも注目が集まることになった。

「7月29日に、『24時間テレビ』のチャリティーパートナーを務める10人が3列に並ぶ出演者の写真が公開されました。ほかの出演者が水色や黄色、ピンクなどさまざまな色のTシャツを着るなか、なぜか、永瀬さんと浜辺さんはそろって白Tシャツを着ており、SNSで“ペアルック”と話題になりました。くしくも、本番前日の8月29日は、浜辺さんが25歳の誕生日を迎え、その翌日に永瀬さんと顔を合わせるため、やきもきするキンプリファンも少なくないようです」（前出・芸能記者）

放送当日、永瀬と浜辺はどんなやり取りをするのか楽しみだ。