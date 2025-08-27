お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が、顔出しした15歳年下の妻・ミヅキさんとの結婚式での動画を公開した。

藤森は2024年5月、Instagramで結婚したことを発表。同じ年の11月には出演したテレビ番組で第1子となる女の子「ベビチャラ」が誕生したことも報告していた。これまで娘の顔は公開していたが、妻の顔はスタンプで隠していた。

2025年8月26日の更新では、ハワイで結婚式を行ったことを報告し、顔出しした妻とのウェディングフォトや動画を公開。「両親も初ハワイに感動していてよかった。すでにハワイ貯金を始めてるらしい。ステキな式になり良かったです」「チャラ男史上に残る最高のパーティーとかわうぃー花嫁さんでした！！」と喜びをつづっている。

結婚式には相方・中田敦彦（42）も出席していたようで、妻でタレントの福田萌（40）がInstagramで両家族での記念写真を披露している。

これらの投稿には、「奥様めちゃ綺麗、鼻の形そっくり」「幸せあふれてる」「めちゃくちゃ良い写真 こんな投稿ファンは感激です」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）