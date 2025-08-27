嵐の櫻井翔が主演する日本テレビ「放送局占拠」は２３日に第７話が放送された。

武装集団「妖」と対立した青鬼＝大和（菊池風磨）が、冷凍倉庫に監禁されていると判明。刑事・武蔵（櫻井）たちが居場所を探る。

数ある海頭地区の冷凍倉庫を巡るが「井本海運倉庫」「松野井物産倉庫」「大雅通販倉庫」は不発。大和のモールス信号を手がかりに、マルゾノ株式会社の「本宮倉庫」にいることを突き止める。

マルゾノのＨＰでは社長が「櫻野潤也」だと記され、倉庫名とともに嵐メンバーの名前の一部が配されていた。隠しサインに嵐ファン歓喜。一方、社長名に「相葉雅紀」だけ入っていないことをつっこむ声もある。

Ｘでは「捜索してた倉庫で嵐メンの漢字一字を使ったりマルゾノ株式会社の代表取締が”櫻野潤也”だったりと、細かな嵐小ネタ」「”櫻”井、大”野”、松本”潤”、和”也”」「何で相葉くん無いのと思うけど名前ネタを相葉くんクリーニング店名で使われたから？」「名前が『櫻野 潤也』ってなってた これも、嵐さんの名前組み合わせだね♡ こういうの見つけると、嬉しい」「…あれ？相葉ちゃんは？」などの声が並んだ。