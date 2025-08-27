「お菓子欲しかったら…」小2女児に突きつけられた衝撃的な要求の全貌【ママリ】

「お菓子と引き換え」に求められた条件…子どもの性被害、その時どうする？

この作品は、ツマ子(@tumakonofamily)さんの体験を元に描かれた自分や子どもを守るための知識や、早めの性教育は大切だと改めて考えさせられるお話です。子どもが被害者になる性犯罪の事件が後を絶たない昨今。ニュースでは加害者は大人であることが多いですね。しかし、実際には表に出てきにくいだけで子ども同士の性加害・性被害が起こっていることも最近では語られてきました。もし、身近なところで子ども同士の性加害や性被害が起こっていることを知ったら、私たち大人はどのように対応していけばよいのでしょうか。

主人公のツマ子は小学1年生。共働きの両親と祖父、高校生の姉との5人暮らしです。日々平穏に暮らしていましたが、隣にSくんという小学2年生の男の子が引っ越してきてから日常が激変します。Sくんはツマ子の両親や姉が不在の時にツマ子の家に訪ねてきては、性的に逸脱した遊びをツマ子に要求しました。





ツマ子はSくんの要求を拒否をしたり、怖くて体が動かなくなったりすることを繰り返していましたが、自分の両親に相談はできていませんでした。両親もツマ子がSくんから性加害を受けていることに気づいていません。ツマ子にとっては現在もSくんと顔を合わせたくない日々が続いていたのですが…。

Sくんからツマ子にとんでもない要求がなされていました。今回は咄嗟に拒否できたツマ子ですが、場合によっては断れないこともあるかもしれません。人影のない場所とはいえ、外でもこうしたことを平気で言ってしまうSくんには大人による適切な対応が必要なのではないでしょうか。



大人の目が届かない場所で、子どもだからこそストッパーがきかず暴走してしまう言動を、大人はどのように止めたり、諭したりできるのでしょうか。どんな子に対しても、自分のことを守れる知識をしっかりと伝えていきたいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）