無人の軽トラがダンプカーと衝突…坂道を下る　サイドブレーキかけ忘れか　物損事故として処理　岡山市

路上で後ろ向きのまま、ダンプカーにぶつかった状態の軽トラック。

そこに1人の男性が手を振り、駆け寄ってきます。

現場で一体、何が起きていたのでしょうか？

カメラが捉えたのは“奇妙な事故”の瞬間です。

8月21日午前9時ごろ、目撃者が信号待ちをしていると、後方からダンプカーがこちらに向かってきます。

すると、画面右側から軽トラックがバックしたまま、ダンプカーに突っ込んできたのです。

目撃者は「サイドミラーに何か横切ったと思った瞬間…ドン！って音がしてビックリ」と当時を振り返ります。

驚いたのは、これだけではありませんでした。

よく見ると、軽トラックの運転席にドライバーの姿がいないように見えます。

しばらくすると、軽トラックのドライバーでしょうか。

男性が小走りで駆け寄ってきました。

目撃者は「50〜60代くらいの男性。謝りながら『ごめん！ごめん！」みたいな感じでした」と語ります。

軽トラックがいた場所を見てみると、道路は坂道になっています。

目撃者は、当時の状況から「無人状態で勝手に進んじゃうってなると、坂道ということもありましたし、サイドブレーキのかけ忘れが原因で坂道を下っていっちゃったんじゃないか」と推測します。

警察は物損事故として処理。

この事故によるけが人はいませんでした。