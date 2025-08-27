ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が２７日、都内で行われた主演映画「秒速５センチメートル」（１０月１０日公開）の完成報告会に共演する高畑充希（３３）、宮粼あおい（３９）、吉岡秀隆（５５）らと登場した。

本作は「君の名は。」「天気の子」などで知られるアニメ監督・新海誠氏の２００７年に公開された映画の実写化で、松村は初の単独主演となる。原作のファンという松村は主人公・遠野貴樹役のオファーを「恐ろしいなという感情がまずわきあがってきた」と振り返る。だがキャスト・スタッフ陣と一丸で撮影に臨み、完成作の試写後には新海氏から「貴樹がほっくん（松村）で本当に良かったと言ってくれた」と感激されたという。

またイベントでは幼少期の貴樹を演じた上田悠斗（１１）が大の松村ファンだという話題に。ただ「緊張していたのかな。（現場で）会話はいっぱいできたんですけど、１回も『好きなんです』という言葉は聞けてない」と苦笑い。司会者が上田に「松村さんのことは好きですか？」と水を向けると「はい、好きですよ」と遠慮がちに返答。松村は「お母さん好き？の答えと同じ感じ」とほほ笑みながら「聞けて良かった」と感謝した。

本作は来月に行われる釜山国際映画際の「オープンシネマ部門」への正式出品が決まっているなど、国内外で期待が高い。松村は公開を待つファンに向けては「ものすごく切なく美しい恋の物語にどっぷりと浸ってほしい。１人でも多くの人にこの映画が届けば」と呼びかけた。