暑い時期は、ラクに着られる映えワンピを選びがちという方が多いのでは？ しかし、ラク＝老け見えしてしまうというお悩みも…。そこで今回は、スタイリストの水野利香さんに教えてもらったIラインシルエットのワンピ×厚底サンダルのコーディネートをご紹介します。着痩せ＆スタイルアップ効果抜群なので、試してみてくださいね。

縦長シルエット×厚底で着やせ度アップ！【Iライン×ボリュームソール】

ストンとしたIラインワンピは、厚底でさらにスタイルアップ！ 軽く、履き心地が柔らかいサンダルを選べば歩きにくさもなく快適です。

【写真】カットソーワンピ×サングラスコーデ

●メッシュニットを重ねれば安心！上品ベージュのワントーン

ボディラインが気になる大人世代には、メッシュニットもうれしい。

「ゴールドのネックレスや光沢感のあるスカーフで“ツヤ感”を意識すると、より華やかですてきです」（水野利香さん、以下同）

エレガントなスカーフが似合うのも大人世代ならでは。髪の結び目にふわっと巻きつけて。

履いたのはコレ！

・ワンピース￥5990、ニット￥6990（ともにMUJILabo／無印良品 代官山） スカーフ￥1100（神戸レタス） 2連ネックレス￥2200（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥7700（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） サンダル￥5390（ヒールミー／アスビー）

●サングラスや差し色カーディガンで上半身にポイントを集めて、バランスよく

Tシャツ感覚で着られるカットソーワンピは「いかに盛るか」がポイント。

「カーディガンを差し色にしたり、ソックスできちんと感をプラスしたりお出かけムードを盛り上げて」

また、老け見えの原因のひとつは顔がぼやけること。なにかたりない日はサングラスに頼ってみるのもおすすめです。

履いたのはコレ！

・ワンピース￥3960（コーエン） カーディガン￥1999（アース ミュージック＆エコロジー／アース ミュージック＆エコロジー トーキョー 東京ソラマチ） サングラス￥1990（ユニクロ） ネックレス￥2310（ゴールディ） バッグ￥7700（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） ソックス￥1320（タビオ） サンダル￥3280（ハニーズ）