俳優松坂桃李（36）と染谷将太（32）が27日、都内で、ダブル主演で声優を務めた劇場アニメ「ひゃくえむ。」（岩井澤健治監督、9月19日公開）の完成披露試写会に登壇した。

100メートル走への情熱と狂気を描いた物語で、「チ。−地球の運動について−」で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊氏の同名漫画が原作。生まれつき俊足の“才能型”トガシ役を松坂が、“努力型”の小宮役を染谷が務めた。

松坂は「めちゃくちゃおもしろいです。ハードル上げるのも何だなと思うんですけど、それを上回るおもしろさがこの作品にはある」と力説。原作を読んで「息遣いや足音、風を切る空気感をすごく感じた。アニメになってもそのまんまの衝撃があった」と臨場感に感動したという。

染谷との共演は映画「アントキノイノチ」（11年）以来、14年ぶり。染谷は今作のオファーに「トガシを松坂くんがやると聞いて、うれしくてぷるぷるした。なんで14年も共演できなかったんだろう。誰かが邪魔してたのかな」。松坂も「お互いに刺激をもらいながら、いつかまたと思っていたタイミングでこのお話をいただけた。うれしさが倍増してましたね」と喜んだ。

作品にちなみに、胸が熱くなることについてのトークでは松坂が金魚すくいと回答。先日、夏祭りで挑戦したそうで「金魚の動きに合わせて腕を脱力しながら、優しくかごに入れる。シンプルだけどディープな感覚が、金魚すくいってこんなおもしろいんだと思っちゃった自分がいる」と話した。

内山昂輝（35）津田健次郎（54）と岩井澤監督も出席した。