¡ÖMyGO!!!!!¡×Î©´õÌò¤ÎDr.ÎÓ¸Ý»Ò¡¡¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ç¥¢¥Ë¥µ¥Þ½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç½Ð±é¤Ø
¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖMyGO!!!!!¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Î©´õÌò¤ÎDr.ÎÓ¸Ý»Ò¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£29Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖAnimelo¡¡Summer¡¡Live¡Ê¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë2025¡ÈThanXX!¡É¡×¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖAnimelo¡¡Summer¡¡Live¡Ê¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë2025¡ÈThanXX!¡ÉDr.ÎÓ¸Ý»Ò¤µ¤ó¡ÊÎ©´õÌò¡Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÍÛÀ¤ËÈ¼¤¦¸ø±é½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥ê!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËMyGO!!!!!¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖDr.ÎÓ¸Ý»Ò¤µ¤ó¡ÊÎ©´õÌò¡Ë¤¬º£Ä«Êý¤è¤êÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍÛÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¤ÎAnimelo¡¡Summer¡¡Live¡Ê¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë2025¡ÈThanXX!¡ÉDAY1¤Ï½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ê¤Î¾å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÓ¸Ý»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥É¥é¥à±éÁÕ¤ª¤è¤Ó²Î¾§²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î±éÁÕ¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¡¦¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡MyGO!!!!!¡Ê¥Þ¥¤¥´¡Ë¤Ï2023Ç¯6·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG¡¡Dream¡ª¡¡It¡Çs¡¡MyGO!!!!!¡×¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG¡¡Dream¡ª¡¡Ave¡¡Mujica¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG¡¡Dream¡ª¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤È²¾ÁÛ¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ±´ü¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅõ¡ÊÍÓµÜÈÞÆá¡Ë¡¢°¦²»¡ÊÎ©ÀÐÑÛ¡Ë¡¢³ÚÆà¡ÊÀÄÌÚÍÛºÚ¡Ë¡¢¤½¤è¡Ê¾®Æü¸þÈþ¹á¡Ë¡¢Î©´õ¡ÊÎÓ¸Ý»Ò¡Ë¤Î5¿Í¡£