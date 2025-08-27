µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡¡¿¹¼·ºÚ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¢ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ü¡¼¥É¤òÃ´¤®³¤¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¿¹¼·ºÚ¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼ï»ÒÅç¤Ç¶¦¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤òÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µ®¼ù¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦À¡ÅÄ²ÖÉÄ¤ò¿¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²ÖÉÄ¤Î»Ð¤Ç±óÌîµ®¼ù¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Î¶µ°÷¤òÌ³¤á¤ëÍÁ¿åÈþÄ»¤òµÜºê¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ï¡Ö¼ï»ÒÅç¤Î»£±Æ¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Ìòºî¤ê¤È¤·¤ÆÆü¾Æ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢µÜºê¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾µÂú¡£²Æ¤Î´ÖÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Æ¼ï»ÒÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÈ©¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¼ï»ÒÅç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡£¼ï»ÒÅç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþÄ»¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¤âÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤ÆÌòºî¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Ñ¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÄ«¤«¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£µÜºê¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£µÜºê¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜºê¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÇÈ¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øº£Æü¤ÎÇÈ¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥É¤òÃ´¤¤¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢¾åÅÄÍªÅÍ¡¢Çò»³Çµ°¦¡¢µÈ²¬½¨Î´¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
