旅の計画は完璧。フライトもホテルも、訪れたい場所もすべてリストアップ済み。

なのに、なぜかいつも「探す」という行為に、貴重な時間を奪われてしまいます。空港の保安検査場でチケットを探したり、新幹線の改札でICカードが見つからなかったり…。

必要なモノが、必要な瞬間にサッと取り出せない。この小さなタイムロスが、実は旅の体験価値を静かに削っているんです。

もし、まるで時刻表通りに動く列車のように、すべてがスムーズに進むとしたら？ 「QUICK PACK Traveler」は、そんな理想の移動体験をデザインするための、1つの答えです。

移動を止めない。考え抜かれた3系統のクイックアクセス

旅や仕事の生産性は、いかに歩みを止めないかで決まる、といっても過言ではありません。

そこで「QUICK PACK Traveler」は、リュックを背負ったまま主要アイテムにアクセスできる、3系統の専用コンパートメントを搭載しました。

たとえば、右手でスマホをチェックつつ、左手でドリンクを一口。まるで身体の一部が拡張されたかのような、シームレスな体験が待っています。

スマホを入れる「スマポケット」やチケット/ガイドブックを入れる「ガイドポケット」のマグネット式の開口部は、手を入れるだけでスッと開き、抜けばパチッと自動で閉じるスマートな設計です。

サイドにはオープン型の「ドリンクポケット」も搭載。移動中の使用頻度が高いモノたちが、それぞれの定位置で出番を待つこの感覚、一度味わうと、もう以前のリュックには戻れません。

「散らかる」という概念を捨てる。21のコンパートメントがもたらす整理術

このリュック、11.9Lの容量に合計21カ所もの収納スペースを備えた、いわば「持ち運べるオーガナイザー」です。

財布やティッシュは正面の「巾着ポッケ」へ。スキンケア用品やガジェットの充電器は、開くと一覧できる小物スペースへ。すべての持ち物に住所を与えることで、「探す」という行為からの解放を目指します。

出張先のホテルでは、クローゼットに掛けるだけで、そこは自分専用のガジェットステーションに早変わり。

これまで荷ほどきや翌朝のパッキングに頭を悩ませてた時間を、どうぞ現地の情報収集や休息の時間に割り当ててください。

タフな環境も想定内。旅の「困った」を先回りするスマートな工夫

優れた旅道具は、予期せぬトラブルを未然に防いでくれるものです。

「QUICK PACK Traveler」の本体は撥水性に優れたポリエステル素材を採用し、突然降ってきた雨粒を弾く仕様。

さらに底面には専用のレインカバーが格納されていて、土砂降りの雨や泥汚れからも、大切なPCやガジェットを守るための工夫が施されています。

カフェのテーブルに荷物カゴがなくても、親指サイズのポケットからバッグハンガーを取り出せば、スマートに居場所を確保できるのも嬉しいポイント。

身体にフィットする可動式のチェストベルトや、荷重を分散するクッション性の高いショルダーストラップといった、細部にまで「痒い所に手が届く」設計が、旅の質を足元から支えてくれるんです。

移動体験、アップグレードしませんか？

ただモノを運ぶだけなら、どんなバッグでもいい。けれど、移動中の時間価値を高めストレスをできるだけ減らしたいと願うなら、道具選びはもっと戦略的になるべきです。

この「QUICK PACK Traveler」が、次の旅や日常をどう変えるのか。その可能性を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。

