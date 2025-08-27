◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス プロアマ戦（２７日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

静養に充てた前週、河本結（リコー）は木曜までクラブを握らずに体調回復に努め、週末に人生初の滝行を群馬で敢行した。「ずっと行ってみたかった。めっちゃスッキリした。集中して無になれた」と成果を実感している。

３週前の北海道ｍｅｉｊｉカップで今季初優勝を挙げるも、次週のＮＥＣ軽井沢７２は予選落ち。「自分がしたくてゴルフをしている感じがなくて、成績に追われているというか、乗せられてゴルフをしている感じがあった。自分の中でうまくコントロールできていなかった」とこの１か月を振り返った。

「優勝した後に勢いだけじゃなくて、もう一回自分を見つめてやりたいと思った」といい、前週は「周りじゃなくて自分のしたいことについて考えた」１週間になった。滝に入り「２１」のカウントを３セット。下を向くと首を痛めるため、しっかりと前を向き、打たれてきた。「終盤疲れも出てきていたけど、体を休めることができたし、メンタルも整った」と笑みを浮かべた。

大会２日目の２９日、２７歳の誕生日を迎える。「その次の日が亡くなったおじいちゃんの誕生日だったので、それもあって今週はちょっと頑張りたい」。北海道での“連勝”へ、心機一転臨む。