MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。
8月25日（月）の放送では、メンバーが近況を報告しつつ感謝の気持ちを伝えるコーナー「近況Arigato！」を実施しました。


新しい学校のリーダーズSUZUKA



――この夏の思い出を振り返り！

SUZUKA：登校初日の今夜は、こちらをお届けしましょう。「近況Arigato！」。私たちの近況を、「ありがとう」を込めて報告していきましょう！ それではまず、「大阪・関西万博開催記念 『ドリカムと夏祭り 2025』 “ここからだ！” in 万博記念公園」（8月2日、3日開催。リーダーズは2日目）に出演しました！


MIZYU：しました〜！

SUZUKA：そして、ドリカムさんの楽曲「晴れたらいいね」をカバーさせていただきましたね。

MIZYU：そうなんです！

RIN：良い曲よね〜！

MIZYU：ライブは、すごく熱々の、熱さの種類がね、なんか横からぶん殴りっていう（くらいの猛暑だね、という）話をスタッフさんともしていたんですけど。でも、この曲を歌ったら、すごく穏やかな熱さに変わって、爽やかな気持ちになりましたね！

SUZUKA：曲のエネルギーってすごいな〜！ だからけっこう、わしら熱い曲が多いからな。熱苦しい曲が多いから、熱苦しい曲に、熱苦しい天気で、もう「ぐわー」って感じだったけど、「晴れたらいいね」をやった瞬間に、暖かさみじゃないけど……そんな感覚になったね。

KANON：私、ドリカムさんのファンの方たちの印象は、「いつもドリカムさんの真似をして踊ってる方たちなんだな」っていう感じで、私たちがやることを全部真似してくれて、すごい気持ちよかったよね！

MIZYU：光栄でございました！ ありがとうございます。

RIN：ありがとうございます。


新しい学校のリーダーズ（左上から時計回りにSUZUKA、RIN、MIZYU、KANON）



