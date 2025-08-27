Image: リコー

かっこいいやんけ。

9月12日に発売されるリコーの高級コンパクトデジカメ「GR IV」。久しぶりの新機種ということで予約が殺到しているようで、ギズモード編集部内にも「予約できないんだが…」と嘆くメンバーもちらほら。

まあ、そりゃ人気になりますよね。僕だって、初代GR Digital壊れるまで使いましたからね。魅力的なカメラですよ、GRシリーズは。

「GR IV、買う予定です」という皆様には、ひとつオススメの製品があります。それがRICOH GR IV用超小型フラッシュ「RICOH GF-2」です。

Image: リコー

こちら非常にコンパクトで、GR IVに装着したままでもポケットに入れて持ち運べるほど。バッテリーは充電式のリチウムイオン電池となっており、USB-Cケーブルで充電できます。発行回数は約270回となっています。

GR IV専用設計ということで、GR IV側でISO AUTOに設定すると、被写体の距離に合わせて自動的にガイドナンバーとISO感度をカメラ側で調光する自動調光撮影に対応。細かいことは考えず、快適にストロボ撮影が楽しめます。

発売はGR IVと同じく9月12日。希望小売価格は1万8040円。とりあえず、これだけでも予約しておきませんこと？

Source: リコー