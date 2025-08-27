ハロー！プロジェクト所属の８人組アイドル「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ」（オチャノーマ）が２７日、東京・池袋サンシャインシティで５枚目のシングル「女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと」の発売記念イベントを行った。

「女の愛想は―」で着用した黒のシックな装いで登場した８人。女性のしなやかな強さを描いた同曲について、窪田七海は「新たなオチャノーマのかっこよさや強さを感じてもらえる曲」と自信をのぞかせた。

広島県出身の広本瑠璃は、根っからのカープ女子で、学生時代から新井貴浩監督のファン。「いつか始球式に立ちたいです。決まっているわけではないですけど、地道に肩を温めています」。特訓歴１年の投球フォームを披露したが、「６０点くらい。今のはいい球ではなかった」と自己分析した。

今シーズンは仕事が忙しかったため、まだ観戦に行けていないといい、「ファンとして失格なくらい」と落胆。現在４位でＣＳ争いが激化しているが、「調子をあげて、ＣＳで挽回してほしい。広島が明るくなるような試合が続くといいなと思っています」とエールを送った。

２１年に結成し、２２年７月にメジャーデビュー。今年３月、メンバー２人が卒業した。６月、１年８か月に渡って敢行した４７都道府県ライブツアー（全１２８公演）を成し遂げ、７月に香港で初の海外コンサートを開催。１０月１５日に初の日本武道館公演を行う。

リーダー・斉藤円香は「てっぺんいこうの気持ちで頑張っていきます」と意気込み。米村姫良々も「先輩たちのオープニングアクトで立ったことがある憧れの舞台。私たちもキラキラしたステージが出来るか不安もありますが、４７都道府県公演を行った絆があるので、成功すると思っています」と力を込めた。