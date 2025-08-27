¡Ú¶ÛµÞ²òÀâ¡Û¤Ê¤¼¡© Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤ò´Ú¹ñ¤¬Æþ¹ñµñÈÝ¡ÖÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤òÃ¥¤¦¡×¡Ö¾¾ËÜÎï²Ú¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡27Æü¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¶µÁÄ¡¢Ëã¸¶¾´¹¸¤³¤È¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¤Î»°½÷¡¦Îï²Ú¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²èº×¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é´Ú¹ñ¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îï²Ú¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÂç»È´Û¤Ê¤É¤«¤éÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½Ð¹ñµñÈÝ¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¾¾ËÜÎï²Ú¤µ¤ó
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© °ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ»ö·ï¤ò30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊóÆ»¶É¤ÎÀ¶ÅÄ¹À»Ê¥Ç¥¹¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¥¦¥à¤È¤¤¤¦¡È³¹¡É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÎï²Ú¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢¶µÃÄÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡À¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡ÖÎï²Ú¤µ¤ó¤Ï5ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤ÎËã¸¶¾´¹¸¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤ÎîÅª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÄ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶µÃÄÆâ¤Ç¤Î¼Â¸¢¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Ï¡Ø¶µÃÄÆâ¤Î²ÈÂ²¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎµÔÂÔ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¶µÃÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥¦¥à¤È¤¤¤¦¡È³¹¡É¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡Ù¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Îï²Ú¤µ¤ó¤¬11¡Á12ºÐ¤Î»þ¤ËÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤ÈËã¸¶¤é¤ÎÂáÊá¤¬¤¢¤ê¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Ç¶µÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Î¶µÃÄ¤ÈÎï²Ú¤µ¤ó¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ª¥¦¥à¤Ë¤â¸å·ÑÃÄÂÎ¤Î¥¢¥ì¥Õ¤Ë¤â°ìÅÙ¤âÆþ²ñ¼êÂ³¤¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º½ñÎà¤â¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³»ö·ï¤Ë¤â°ìÀÚ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤ËÅÏ¹Ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡À¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö°ì»þ¡¢¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤¬Îï²Ú¤µ¤ó¤ò¡Ø´´Éô¡Ù¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¡¢2017Ç¯¤â´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¼ã´³¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆþ¹ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£Æþ¹ñµñÈÝ¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¿Í¸¢¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡ÈÂª¤¨Êý¤ÎÊÑÁ«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Õ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÎï²Ú¤µ¤ó¤ò¡Ø´´Éô¡Ù¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·Ð°Þ¤äÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ø¸½ºß¤âÌò°÷¡Ù¤È¤ÏµºÜ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´´Éô¤È¡ØÇ§Äê¡Ù¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ø°Â¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ø¼çÄ¥¡Ù¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢º£·î¤Ë½Ð¤¿´±Êó¤Ç¤ÏËã¸¶¾´¹¸¤ÎºÊ¤È¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¸å·ÑÃÄÂÎ¥¢¥ì¥Õ¤«¤é»ñ¶âÄó¶¡¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤¿¤Û¤«¤Î¿ÆÂ²¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥ì¥Õ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤ËÂÐ¤·¤Æ³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»ØÄê²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¿Í¸¢¤È¤·¤ÆÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¡Ö°ÜÆ°¤äÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡À¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡ÖÎï²Ú¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÊÛ¸î»Î¤¬¾ÊÄ£¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤½¤é¤¯ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¹ñÀ¯Ä´ºº¸¢¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤Ë¡ØÎï²Ú¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦Ç§Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ÔÀ¯ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¡£Îï²Ú¤µ¤óËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¾¾ËÜÎï²Ú¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¡¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤òº£¸åÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆþ¹ñµñÈÝ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶ÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö»ä¤âÎï²Ú¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤âÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢Æþ³ØµñÈÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤éÆÍÁ³²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤³¤³10Ç¯°Ê¾å¿·¤¿¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤âºî¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤¼Îï²Ú¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Çº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡27Æü11»þÈ¾²á¤®¡¢Æþ¹ñµñÈÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö½¢¿¦¤·¤Æ¤â¹ñ¤«¤éÄÌÃ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿È¸µ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ª¤½¤é¤¯»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÎÊý¤È¤«¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆÃ°Û¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ¸¤¤ëµ¤ÎÏ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤À¤È¡Ø¤¢¤¢¡¢¥ª¥¦¥à»ö·ï¤ÇËã¸¶¤Î»°½÷¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡£´Ú¹ñ¤È¤¤¤¦°ã¤¦¹ñ¤Î¡¢°ã¤¦Ê¸²½¤ÎÊý¤«¤é¸«¤Æ¡¢»ä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¤´°Õ¸«¤È¤«À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¾¾ËÜÎï²Ú¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ø¤¢¤Î¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¡Ù¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³¤³°¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¡¿ABEMA¡Ë