歌手の工藤静香（55）が、自宅で手際よく料理を作る様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】「すんごい豪邸」と話題の自宅&手料理

これまでも、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理をInstagramで発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」と話題になっていた。

「叱られそう」海鮮手料理を公開

2025年8月26日の更新では、自宅キッチンでタコやホタテなどを入れた「海鮮煮込みパスタ」を作る様子を動画でアップし、調理のポイントも紹介。「イタリアの方に叱られそうな煮込みパスタ（笑）でも、ちょうどアルデンテに仕上げてうまうまです！水は加減をしながら、パスタのゆで時間に合わせて水がなくなる時間にパスタがゆで上がる感じにします。簡単パスタの出来上がり！煮詰めると味は濃くなるので、加減をしながら調整してくださいね！」とコメントしている。

この投稿には、「具材たっぷりでめちゃめちゃ美味しそう」「頼むから商品化してください」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）