間もなく新米の季節を迎える「コメ」の価格について。こちらは5キロあたりの価格の推移です。備蓄米の店頭販売で一時は落ち着きましたが、ここ2週間で250円以上上昇し、3804円となっています。



こうした中、JA全農長野は新米価格の基準となる概算金を27日、明らかにしました。



JA全農長野米穀課池田吉隆 課長

「作付け量の一番多いコシヒカリA地区は（60キロあたり）2万8240円…」





27日、JA全農長野が発表したコメの概算金。概算金とはJAが集荷する農家に事前に支払うもので、新米価格に大きな影響が出ると言われています。最も高いのは「コシヒカリ特A」で60キロあたり2万8780円。次いで「コシヒカリA」と「ミルキークイーン」が2万8240円となっています。去年より、およそ1万2000円ほど上がり、主食用米の12銘柄全てで、過去最高となりました。なぜここまで上昇したのか？JA側は「ある言葉」を強調しました。JA全農長野米穀課 池田吉隆 課長「安定供給する責任を負っている。安定供給を進めたい。安定供給を図るには」消費者や飲食店などへの安定供給。そのためには去年、およそ30％だった農家からの集荷量をさらに高めたいとしています。また気になるコメ価格については…。JA全農長野米穀課 池田吉隆 課長「売価帯は小売事業者の考え方あるので、われわれからこの位とは言えなく、ここでは差し控えたい」このほか、JA以外にも、民間業者などがより高値で買い付けていて、集荷競争が激化していることも要因だといいます。消費者がより適正価格で…。よりおいしいコメを食べることができるのか？新米が店頭に並ぶのは9月下旬だということです。■スタジオ■27日、JA全農長野が発表した概算金が過去最高となりました。その米の概算金とは農家が収穫したコメをJAなど集荷業者に出荷する際に支払われる前払い金の事です。農家の生活を支えるため、収穫後すぐに支払われるのが特徴で最終的な販売価格が決まったら精算されます。米作りが継続してできるようになるとも言われています。この概算金は新米も含めた店頭価格にも影響を与えると言われています。この概算金が高くなると卸売業者やスーパーなどの小売業者も高値で米を仕入れる必要が出てきます。結果として、私たち消費者が購入する際の米の店頭価格も上がるということなんです。“令和のコメ騒動”は長引きそうで私たち消費者にとっては厳しい状況が続きますね。