ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ『OCHA NORMA（オチャノーマ）』が、27日に通算5枚目となるNEWシングルを発売。リリースイベントを前に、囲み取材に応じました。



【写真を見る】【 OCHA NORMA・斉藤円香 】 ２か月後に迫った武道館公演について 「どんどん成長したOCHA NORMAを見せられるように頑張っていきたい」



新曲が発売されることついてリーダーの斉藤さんは、” 約1年ぶりのリリースということで、メンバー全員気合が入ってるので沢山の方に5thシングルを届けられたらいいなと思います ”と語りました。













新曲は『女の愛想は武器じゃない/学校では教えてくれないこと』の両A面シングルになっており、注目して欲しい点について聞かれると、北原さんは”「女の愛想は武器じゃない」と言う曲は、今までにない新たなOCHA NORMAのカッコよさだったり強さを感じていただける楽曲です。お守りのような楽曲になったらいいなと思います ”とアピール。















米村さんも、” タイトルの「女の愛想は武器じゃない」って強そうに聞こえると思うんですけど、歌詞の全体を見ると、どんな女の子にも響く歌詞になっていると思うので色んな方に聞いていただきたいです ”と呼びかけました。









また、「学校では教えてくれないこと」の楽曲について窪田さんは、” とっても明るくキャッチ―な曲になっておりまして、歌詞には学生時代に思っていたことや、あるあるなどが詰まっています。例えば「お金の育て方を学びたい」とか「夏休みは絶対短い」など今でも感じています ”と話しました。















武道館公演が10月に決定したことについて、斉藤さんは” ずっと武道館に立つことが夢だったので本当に現実なのか、いい意味で受け止めきれなかったんですけど、公演まで２か月切りましたし、どんどん成長したOCHA NORMAを見せられるように頑張っていきたいと思います ”と、意気込みを語りました。









最近楽しかった仕事について聞かれた北原さんは、” 宮城県仙台市でリリースイベントをしたんですけど、最後の曲で大雨が降ってきまして、外で雨に打たれながらのライブが楽しくて仕方なくて。これからも沢山の思い出を作っていきたいなって気持ちでいっぱいです ”と笑顔で答えました。



