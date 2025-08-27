MONSTA X ¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¼ç±é¡Ø¤Þ¤¿¡¢FLY¡ª¡ÙÁ´10ÏÃ¡¢YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®
¡¡MONSTA X¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤¿¡¢FLY¡ª¡ÙÁ´10ÏÃ¤¬¡¢YouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À³Ê¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê6¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢Í§¾ð¤È°¦¤ò¿¼¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¤òÇÚ½Ð¤·¡¢Ì¾Ìç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ó¥Ã·Ý½Ñ¹â¹»¡£º£¤Ç¤Ï¤½¤Îµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ø¹»¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤ËK-POP¥µー¥¯¥ë¡È¥ô¥£¥é¥ó¥º¡É¤¬È¯Â¤¹¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ë¤è¤êÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿Å·ºÍ¥À¥ó¥µー¤Î¥Ï¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢ÊÙ¶¯°ì¶Ú¤Ç¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦Èà¤é¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¥Ï¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×½Ð¿È¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÖH.O.T.¡×¤Î¥È¥Ëー¡¦¥¢¥ó¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
