サバシスターが、10月15日にリリースする2ndアルバム『たかがパンクロック！』の収録内容を発表した。

全16曲を収録する本作は、そのうち12曲が完全新曲となり、バンド初期からライブで披露してきた楽曲「サバカン」が初音源化される。未発表曲が大半を占めており、現在のサバシスターを余すことなく刻んだ作品となっている。

また、特典DVDには、昨年から今年に行われた全5公演のライブアーカイブ映像全19曲を収録。メンバーの地元 仙台と新潟での公演をはじめ、昨年秋に開催された2nd EPリリースツアーのファイナル（初のZepp単独公演）や、今年春にスケートパークで開催された自主イベント『サバフェス vol.3』、さらに3rd EPリリースツアーファイナルとなった川崎CLUB CITTA’公演まで、いずれもチケット即完のステージ映像が収められる。

なお、サバシスターは本作のリリース翌週から自身最大規模となるリリースツアー『JUST PUNK ROCK TOUR』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）