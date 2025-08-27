2025年8月26日、韓国・ニュース1は「今年の分娩予定者は30万人を超える見通しで、6年ぶりに出生児が30万人台に回復すると見込まれる」と伝えた。

国会予算政策処の推計によると、今年の分娩予定者は30万4000人で、前年（28万3000人）を上回る。実際に出生数が30万人に達した場合、19年（30万2676人）以来、6年ぶりの30万人台となるという。

今年の分娩予定者は30〜34歳が14万3072人で最も多く、35〜39歳、25〜29歳、40〜44歳、20〜24歳の順となる。人口が多い1991〜1996年生まれの女性たちが30代に入ったことで、分娩予定者数が増えたと分析される。

韓国の出生児数は2015年（43万8420人）をピークに毎年、減少を続け、20年（27万2337人）に初めて20万人台に落ち込んだ。23年は23万28人まで減少したが、昨年は23万8300人で9年ぶりに持ち直した。

合計特殊出生率も15年（1．239人）以来、下がり続けたが、昨年は0．750人で9年ぶりに持ち直している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「うれしいニュースだね。この国の未来を担う宝たち、元気に育ってほしい」「ベビーブームの世代が産んだわけだから、これからまた減るよ」「20年前は大学修学能力試験（大学入学共通テスト）受験者が80万人いたが、今は30万人でニュースになる時代か…」「結局、1組の男女が3人以上産まないと亡国だ」「出産後の恵沢をもっと増やすべきだと思う。それがこの国の生きる道だ」といった声が寄せられている。（翻訳・編集/麻江）