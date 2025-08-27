ユーチューバー・ヒカル（34）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）による“カウントダウン企画”をバッサリと切る場面があった。

1カ月にもわたり、SNSで意味深なカウントダウンを行っていたヒカキン。今月13日には「明日は僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になると思います。間違いなく特別な日になるでしょう」と大々的に予告、そして当日には「YouTubeテーマソング2」と題した新曲のMVをアップした。

この話題になると、ヒカルは「ヒカキンが“予測コメントで完全に一致するのはありませんでした”って言っとったけど、いやあったやんって。（初代の公開からちょうど10年のため）みんなYouTubeテーマソングじゃないかって予想してたわけやん。それでも釣るためにあんなウソついてさ、本当に普通のテーマソング出したわけやん」とツッコミを入れる。

また「正直、最初の方が（初代）が良かったな。次のヤツは、俺一回しか見んかったもん。一回見て飽きたな。“これあいつの自己満足で作られた映像やん”と思って。結構、微妙やったもんな」と語っていた。