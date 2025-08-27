女優の唐田えりかがInstagramを更新し、最新オフショットを公開した。

参考：唐田えりか、雰囲気一変のピンクベリーショートに Netflix『グラスハート』をアピール

キャプションには「ひっさびさの #マネさんカメラ」と添えられ、季節やシチュエーションの異なる写真が並んでいる。冬景色の中で帽子をかぶる姿や、緑あふれる公園での穏やかな笑顔、海辺でTシャツ姿のカジュアルな表情、車内からの何気ない視線など、各種撮影のオフショットから自然体の様子が伺える。

2024年以降は出演作も増えている。映画『ナミビアの砂漠』（2024年）、Netflixシリーズ『極悪女王』（2024年）では伝説のプロレスラー・長与千種役を熱演。2025年は『死に損なった男』『Page30』『海辺へ行く道』と出演作が続き、NHKドラマ『地震のあとで』（映画『アフター・ザ・クエイク』として10月公開）では村上春樹原作の短編にも挑んだ。そして現在配信中のNetflix『グラスハート』ではTENBLANKのマネージャー・甲斐弥夜子を演じ、ピンクベリーショート姿も披露した。

スクリーンやドラマで見せる表情とは違うオフショットに、進化を続ける彼女の“今”がのぞく。（文＝リアルサウンド編集部）