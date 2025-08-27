自民党総裁選挙管理委員会（逢沢一郎委員長）は２７日、党本部で石破茂首相（総裁）の進退にかかわる臨時総裁選の前倒しの是非をめぐり会合を開いた。

選管委の２回目の会合はこの日、午後３時半から５時２０分までの１時間５０分にわたり行われた。

その結果、総裁選の前倒しの実施を求める国会議員や都道府県連は、書面に署名・押印し提出させることを決めた。書面を提出した国会議員は氏名を公表されるという。

臨時総裁選を行うためには、衆参国会議員２９５人と都道府県連の代表者４７人の過半数１７２人の要求がなければできない。

会合終了後、逢沢氏は「総裁選挙をやることになるかどうか、過半数を超えるかどうかに大変注目が集まるわけですが、どの議員が要求したか、どの県連が要求したかにつきましては、選管委員会の先生方に十分な意見を出してもらい、さまざまな政治的な影響など、いろいろな角度から議論を出していただいた。かなり長い時間を使いました」と明かした。

その上で「選管委員会としては（総裁選の前倒しを）要求した議員、都道府県連、支部連合会の名前を選管として公表させていただくということを最終的に決定、確認をさせていただきました」と語った。

所属議員の書面による提出は、手続き開始から５日以上７日以内の期間で選管が特定の日を設定して、その日の午前１０時から午後３時まで受け付け、病気や海外出張などをはぶき、原則として議員本人が直接、提出することを申し合わせたという。

選管メンバーの一人はこれからの見通しについて「参議院選挙の総括が９月２日にまとまれば、国会議員が書面を出す期日は、来月８日ごろになるのではないか」と指摘した。

