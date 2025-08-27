¡Úºå¿À¡Û¸øÌ³°÷½Ð¿È¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤¬5²óÌµ¼ºÅÀ¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Åêµå¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÄÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¥×¥í½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-ºå¿À(27Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥×¥í½éÀèÈ¯¤Îºå¿À¡¦ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¤Ï5²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆµåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢½é²ó¤È2²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
3²ó¤Ë¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤Ë½é¤á¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤È2ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿4²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë¤³¤ÎÆü½é¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¡£5²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤éÀÐ¾åÁª¼ê¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ò¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£´íµ¡¤òÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁáÀîÅê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¡£5²ó77µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ã¥»°¿¶1¡¢Í¿»Íµå2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÈÄÄ¾¸å¡¢ÁáÀîÅê¼ê¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Íµå¤â½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ìî¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼éÈ÷¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ßÈÄÄ¾¸å¤Î6²ó¡¢ºå¿À¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¤¬Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£