SGAが3位、ドンチッチが2位、1位は？／『ESPN』による今季のアウォード予想MVP編

8月27日（現地時間26日、日付は以下同）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンに向けた主要アウォード予想を公開した。

10月22日のレギュラーシーズン開幕まで約2カ月ある中、同メディアはNBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞き、その結果が明らかになった。

ここでは、今シーズンのMVP予想を見ていきたい。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された結果は下記のとおり。

◆■『ESPN』によるNBA 2025－26シーズンMVP予想の投票結果

１位 ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）：83ポイント



２位 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）：62ポイント



３位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）：46ポイント



４位 ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）：9ポイント



ー位 アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）：9ポイント



６位 ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）：8ポイント

直近5シーズンで3度のMVPに輝いたヨキッチは、昨シーズンも含めてMVPを逃したシーズンでも2位の得票ポイントを獲得。今夏の動きでナゲッツは選手層を厚くしたことで、チーム戦績アップが見込める。

2位のドンチッチは、オフシーズンに肉体改造へ取り組み、今シーズンはレイカーズで初のフルシーズンを迎える。ダラス・マーベリックス時代の2023－24シーズンに、MVP投票で3位に入った男のパフォーマンスは必見。

昨シーズンにMVPへ初選出されたSGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダーは3位。サンダーをリーグベストの68勝14敗へ導き、リーグトップの平均32.7得点に5.0リバウンド6.4アシスト1.7スティール1.0ブロックと申し分ない成績を残しただけに、2年連続のMVP受賞は高いハードルになりそう。

投票された6選手のうち、イースタン・カンファレンスのチームから唯一ランクインしたのがアデトクンボ。デイミアン・リラード（現ポートランド・トレイルブレイザーズ）が退団したバックスは、アデトクンボがいるフロントコートに新たな相棒マイルズ・ターナーを獲得したものの、戦力ダウンがささやかれている。

残り2人は、ウルブズが誇るオールスターガードのエドワーズと、ベテランフォワードのデュラント。得票数が示すように、今シーズンもウェストの選手がMVP争いを繰り広げることになりそうだ。

【動画】昨シーズンのMVPギルジャス・アレクサンダーの好プレー集！





