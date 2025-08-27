AlphaThetaが、新感覚イベント『DJ BUS TOKYO powered by AlphaTheta』を2025年9月20日に開催する。

「DJ BUS TOKYO」は、これまでにない移動型パーティー。特別仕様のラッピングが施されたDJバスは、AlphaThetaが掲げるミッション「One Through Musicー音楽で人をつなぐ」をテーマに、音の波形を取り入れたその日かぎりのデザインとなっている。本バスは1日に3回運行。ATOM TOKYO-SHINJUKU-を出発し、渋谷・新宿エリアを1時間かけてクルーズする。そして、各便40名限定で、乗車チケット購入者には、ドリンク1杯無料＆オリジナルクージー（缶ホルダー）がプレゼントされる。幅広い音楽スタイルを武器にDJとして長年シーンに降臨するDJ KOO、クラブアンセムを多数生み出し、ソリッドながらバラエティに富んだプレイで支持されるREMO-CONや『ULTRA』など国内外の大型フェスに出演し、TVやラジオなどメディアでも活躍するTJOの国内トップDJが登場。クラブの熱狂をそのまま街に持ち出した非日常体験を味わえる。

バス発着場所のATOM TOKYO-SHINJUKU-には、AlphaThetaの最新DJ機材を実際に操作できるポップアップブースを併設。あらゆる音楽ジャンルをマッシュアップするDJユニット・KICK OFF、福岡発のパーティーコレクティブlitで活躍するYOSUKE、独自の音世界を表現するmichikaによるDJプレイが楽しめるサテライトパーティーも同時開催する。音楽と機材の魅力を存分に体験できる。さらに同会場では22時からアフターパーティーも開催されるため、遊び足りない人はそのまま引き続き音に身を委ね、深夜までDJカルチャーに浸ることができる。

また、イベント当日に渋谷・新宿を走行するDJバスを撮影し、Instagramのストーリーズで「@alphathetajpn」をメンションして投稿すると、抽選で10名にAlphaThetaオリジナルグッズをプレゼント。プレゼントの詳細はAlphaThetaのSNSで後日アナウンスする。

