マジシャンは、元「ホームレス」その壮絶な半生

親族から受けた虐待、非行、そして自殺願望、、、壮絶な幼少期～思春期を乗り越え、今はマジシャンとして活躍する男性がいます。

岡山市出身の金関拓海さん（旧姓・現在は空先拓海さん【画像①】）、取材当時26歳でした。

全てに自暴自棄だった10代半ば。ホームレスとして橋の下で1年間暮らしていた時期もありました。いったいどのようにして苦境を克服し、マジシャンとしての道を歩むようになったのか。。。





金関さんに芽生えた「使命」

「人生は変えることができる」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、シリーズ連載で配信します。【第1話】【第2話】【第3話】【第4話】から続く5回目です。

マジックとの出会いもあり、様々な困難を克服した金関さん。新たな生きがい、目標を見つけていました。



（金関 拓海さん）

「パンフレットです。僕のショーの【画像②】。僕がたくさんの人に気づかせて頂いて、人生の使命が見えてきた。それをたくさんの方にお伝えします」

「で、こういう風な感じで生きてきて、これからどうするか報告をします。マジックだけじゃないです」

かつてホームレスで一人きり...1700人の友人・知人が駆けつけた

前代未聞の、マジックショー、プラス講演会。しかも会場に選んだのは、岡山市民会館の大ホールです【画像④】。1700席を満席にしたマジシャンの単独公演は、この場所では過去に例がないといいます。

会場には多くの観客が詰めかけました。ほとんどが金関さんの友人・知人です【画像⑤】。



（来場者）

「実際に手品を見て感動したのを覚えているので、すごいなと尊敬してます」



「立ち振る舞いからマジックのクオリティまで、本当に素晴らしかったので、1回見て本当にファンになった。ぜひ子供にも見せたいなと思って連れてきた」

もう、かつてのように孤独ではありません。1700席が埋め尽くされました【画像⑥】。



（金関 拓海さん）

「お願いします」

（司会）

「拍手～！マジックショー、スタート！」

火をつけた檻にアシスタントが布を被せ、その布を引くと、檻の中から金関さんが…【画像⑦】。ど派手な登場に会場が湧きます。

満席になった大ホールの観客に向けて、数々のステージマジックを披露。大きな箱の上に乗った金関さんが、身体を覆うように布を持ち上げると。。。【画像⑧】

布を離した瞬間に金関さんはいなくなり、女性の姿が【画像⑨】。来場者も「何が起こっているの？」といった表情です【画像⑩】。

「命を投げ出そうとする人」へ 金関さんが伝えたいこと

（金関 拓海さん）

「今回は有難うございます」



前半のステージマジックは終了。そして後半、満員の観客に伝えられたのは、金関さんが伝えたかった「生きていく喜びと、命の意味」でした。

（金関 拓海さん）

「すべてが自分が嫌いで、18歳までに死のうと思ってて、『自殺します』と書いていたノートなんですけど、チラッとめくってみると、あるページに『自殺取り消しと』書いてあるんです【画像⑫】」

「何が書いてあった、と思って読んでみたら、僕、当時中学校一緒だった岡田君とバーベキューをしただけんなんです。僕、言ってないんです、家庭環境がどうとか。バーベキューしただけで救われた」

「ここのステージに立っていることもそうですし、皆様とお会いできたこともそうですし、僕と関わってくれたすべての方々のおかげで、今ここに立たしていただいていることが出来ております」



「重い話に聞こえるかもですが、人生今すごく幸せで、友達がいて、朝起きただけで幸せだなと思えるようになって。今まで『死にたい死にたい』だった当時の僕に今の僕を見せたら、きっと羨ましがるだろうなと思います」

「なので、いまこれからも周りにおられるかも、命を投げ出そうとする方、ほんの些細な関わりが、その人の運命を変えていくと僕は本気で信じていますし」



「そのためには常に、僕や周りの人が笑顔で明るくいることが重要なんじゃないかなと」



会場には、母・圭子さんも訪れ、自身の涙をぬぐっていました【画像⑮】

「いっぱいあります、つらいな、いやだなと、散々今まで人生を送ったんですけど、関わってくれた方、どなたか欠けても今の僕はなかった。僕こういうの伝えていかなきゃいけないと思って それが僕に課せられた使命なんじゃないかなと」

「僕にしか発せない言葉があると思っているので、それを伝えたいと思って」



「本当に皆さん、ありがとうございました」

（来場者）

「強い心の男性だなというのはあったけど、だから今の彼があるんだなと知りました」



「若いのに立派だった。皆さんを元気づけられた方もおられるのでは」

母・圭子さんが「気付かされれたこと」とは

母・圭子さんも、客席で息子の姿を見守っていました。



（母・金関 圭子さん【画像⑲】）

「（ステージでの）話、長かったですね、ごめんなさいね」

「心が全く不安定だった状態を、私もまったく同じように過ごしてきたんで、それがやっぱり自分の口で語れるようになったのは、きちんと克服できて次のステージへ歩めるようになったんだなと」



「親としては嬉しく思っているし、感謝の言葉を伝えられるようになったのも『凄く成長したな』と」



「何も考えないで『相手を全受容すること』が、どんな安っぽい言葉よりも、思いをもって受け止めるということが大事なんだな、ということを彼から私は教えてもらいました」

自らの経験を多くの人に伝え、励ましていくことが自分の使命・・・1700人もの人に思いを届けました。

この日を最後に、金関さんは驚きの行動に出た！

その金関さんが、翌日、岡山駅に姿を現しました。公演で１つの目的を果たし、早くも次のステップへ踏み出そうというのです。

（金関 拓海さん）

「福島に行っても頑張って、岡山で作ってきたものを福島でも作れたらな、と思います」

この日を最後に、岡山から無期限で福島県へ移住。ある思いを果たすためでした。



「マジシャン、元ホームレス～金関拓海・26歳～」は、6回シリーズでお送りします。第6話はあす（28日）配信予定です。

