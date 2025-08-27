人気日本人女子タッグが最新2ショットを公開。まさかのアイテムを活用したキメキメの1枚がファンからも好評となっている。

【画像】日本人女子、“重機で決めポーズ”シュールな一枚

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが27日、自身のインスタグラムを更新。“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組むアスカとの最新2ショットを公開した。

現在WWEは欧州ツアーの真っ只中。カイリはイギリス国旗の絵文字と共に、アスカと重機に乗り込んで決めポーズをとるシュールな写真を投稿。ヒョウ柄などをあしらった衣装に加え、2人ともパープルとターコイズのグラデーション風の髪色が「姉妹のよう」とファンからも好評だ。

投稿にはすぐさま1.3万件の“いいね”が押され、「2人の今後の展開が待ちきれない！」「カイリは早くシングルのタイトルを取って！」「パワフルでかっこいい2人が大好きです！」「本当に美しいおふたり！」「イギリスも楽しんでね、アホイ！」といったコメントが寄せられていた。

WWE「RAW」の放送では同じ日本人女子スーパースターのイヨ・スカイとアスカの“仲違い”が決定的となる中、板挟みとなっているカイリの悲壮なリアクションが「エミー賞級だ！」などと話題になっている。イヨは人気者リア・リプリーとも関係性が深まるが、タッグ戦線での抗争となるのか、はたまたシングルでの抗争・決別となるか、次の展開に注目が集まっている。

