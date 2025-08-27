「若干かわいそう...」ママタレント、1歳息子の“初プールと初海”投稿に賛否の声？「顔が疲れ果てて」
タレントの井上和香さんは8月27日、自身のInstagramを更新。1歳の息子と共にプールと海を満喫する様子を公開しました。
【写真】井上和香、1歳息子との“初プールと初海”投稿
「まずは初プールと初海に挑戦！」と、1歳の息子がプールと海に初挑戦する姿を載せた井上さん。水着に着替えるまでは上機嫌だった息子ですが、プールの浅瀬に座らせてみると「雄叫びのようなものすごい鳴き声」「初めてで驚いたのかな。そこからずっと抱っこちゃん」「ちょっぴりほろ苦いデビューとなりました」と伝え、2枚目では手を握られながら泣く息子の写真を披露しています。
それでも海で浮き輪に挑戦すると「泣きそうではないけど不安そうな、ほぼ無表情な感じに 徐々に慣れてきて周りをキョロキョロ見たりしてました」と伝え、3、5枚目では落ち着いた様子で夫と海の浅瀬に座る姿も公開しました。
この投稿に、コメントでは「優しいママの顔 素敵」「息子くん大きなお水にびっくりしちゃったかな 娘さん お父さんお母さんと３人の時間嬉しかっただろうな〜」「坊ちゃんいい体験しましたね」との声が寄せられています。一方で「賛否両論」「顔が疲れ果ててますね」「若干かわいそう...」という厳しい意見も上がりました。
「ちょっぴりほろ苦いデビューとなりました」井上さんは「旅行の思い出 今回は息子にとって初めてづくしの旅」とつづり、6枚の写真を投稿。夫で映画監督の飯塚健さん、2人の子どもと旅行を満喫する様子を公開しました。
