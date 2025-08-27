【速報】読売新聞が「誤報」池下卓衆院議員本人に謝罪　きょう27日朝刊1面で“公設秘書を東京地検特捜部が捜査”と報じるも…

読売新聞は８月２７日の朝刊の１面で、“日本維新の会の池下卓衆院議員の公設秘書２人について勤務実態がないにもかかわらず秘書給与を受け取った疑いで、東京地検特捜部が捜査している”と報じましたが、「誤報だった」として、２７日夕方に池下議員本人に直接謝罪しました。



読売新聞は８月２７日の朝刊の１面で、日本維新の会の池下卓衆院議員（大阪１０区）をめぐり、“公設秘書２人が、勤務実態がないにもかかわらず国から秘書給与を受け取った疑いがあり、池下氏本人も勤務実態がないのを把握していた可能性があるとして、東京地検特捜部が捜査している”と報じました。





これに対し、池下議員側は「事実無根」と反論していました。２７日午後４時ごろ、読売新聞東京本社の編集局次長らは池下議員の事務所（大阪府高槻市）を訪れ、「記事は誤報だった」として、議員本人に直接謝罪しました。あす２８日の朝刊の紙面で、訂正記事を掲載するということです。▽読売新聞「強制捜査の対象を誤っていた」読売新聞グループ本社広報部は、ＭＢＳの取材に対し、次のように回答しました。「本日付本紙朝刊１面で、池下卓衆院議員に関して『公設秘書給与不正受給か維新衆院議員東京地検捜査』との見出しで報じた記事について、当社は近日中に東京地検の強制捜査等があると考えて報じましたが、実際には石井章参院議員が対象でした。強制捜査の対象を誤っており、池下議員および関係者の皆様にお詫びいたします。２８日付朝刊１面でお詫びの記事を掲載します」▽謝罪の場で池下氏の名前を「タケシタ」と言い間違える…謝罪を受けた後に報道陣の取材に応じた池下議員によると、読売新聞の担当者は謝罪時に池下議員の名前を「タケシタ」と言い間違えたということです。池下議員は「一大メディアである読売新聞が、大きな誤報を出したことは非常に遺憾」として、誠意ある対応がされない場合は法的措置も検討するとしています。