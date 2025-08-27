seiza、ニューシングル「クリイムソーダ」配信リリース！MVにはモデル・俳優の村上愛花が出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「たったひとりの君」と向き合い続ける”シンガーソングライター“seiza（セイザ）”が、8月27日にニューシングル「クリイムソーダ」を配信リリース。併せて同曲のMVが公開された。

■MVでは“宇宙にある喫茶店”の世界観を表現

ニューシングル「クリイムソーダ」は、seizaがボーカロイドで2作目として2022年に投稿した楽曲のセルフカバー。ボーカロイドバージョンでも評価されていた、好きな人への想いにふける心情をユーモラスに描いた歌詞が印象的な楽曲となっている。

セルフカバーにあたり、Ado、ロクデナシなど様々なアーティストの楽曲に参加し、キタニタツヤ、緑黄色社会、菅原圭などの編曲も手掛けるNaoki Itaiが、再編曲を担当した。

8月27日の配信に合わせて公開されたMVは、監督に、Hakubi、菅原圭、MAISONdesらのMVや、広告の映像も手掛ける大瀬良匠を迎え、ボーカロイドバージョンのサムネイルで描かれていた“宇宙にある喫茶店”の世界観を拡大。センチメンタルに描いている。

さらにキャストとして、モデルとしても活躍する村上愛花が出演。アンニュイな存在感で楽曲/MVの世界を彩っている。

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クリイムソーダ」

