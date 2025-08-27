スカパラ×B′z・稲葉浩志コラボ曲「Action」MVティザー公開 9月3日にプレミア解禁＆メンバーもチャットで参加
東京スカパラダイスオーケストラが、B'z・稲葉浩志とコラボレーションしたニューシングル「Action (VS. 稲葉浩志)」のミュージックビデオを、9月3日午後8時にプレミア公開することが決定した。それに先駆けて、ティザー映像が公開された。
【画像】どれもほしい…！「Action (VS. 稲葉浩志)」各CDショップ別特典一覧
同楽曲は、8月25日に突如音源が発表され、全国70局以上がオンエアに参加する“ゲリラ解禁”として話題を呼んでいた。ミュージックビデオ公開にあたっては、スカパラメンバーもプレミア配信中のチャットに参加する予定となっており、ファンとともに映像初公開の瞬間を迎える形となる。
公開されたティザー映像には、無彩色の世界の中、稲葉がマイクに向かって歩みを進める姿がシンプルに映し出される。映像中に唯一響く革靴の足音が緊迫感を生み出し、これから展開される本編への期待を高める内容となっている。
ミュージックビデオの本編は、9月3日午後8時よりYouTubeでプレミア公開予定だ。
