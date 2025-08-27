内田恭子、万博にマインドフルネストレーナーとして登場へ ヨルダン館の“砂漠”でイベント【コメント・概要】
フリーアナウンサーの内田恭子が、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のヨルダンパビリオンで開催されるイベントにマインドフルネストレーナーとして登場することが決まった。
【写真】幻想的…大阪・関西万博 ヨルダン館の“砂漠”
ヨルダンの本来の魅力を「文化・食・アート」を通じて発信する、今までにない新しい形のイベント。ヨルダンの世界に袖を通した瞬間に感じる「新たな魅力」を体験できるという。
イベント第一弾は9月7日に実施され、内田を招聘して「ヨルダン ワディ・ラム砂漠にて、マインドフルネスで旅をするひとときを。」と題する。
ヨルダン館の砂漠ドーム内でマインドフルネスのイベントを初開催。「マインドフルネスの重要なエッセンス『ゆるめる・ほどく・てばなす』の考えをもとに、皆様の想いを見直されてはいかがでしょうか。激動の毎日を過ごす『あなた』がきちんと自分を俯瞰し、心と体を整え、気持ち新たに次の舞台に立てる。その準備を『ヨルダン館と内田恭子氏』がお手伝いいたします」と呼びかける。参加人数は25人で、完全抽選予約制。
■内田恭子 コメント
暑さが続く今年の夏、万博の中心にあるワディ・ラム砂漠の夜空の下に広がる静けさの中で、自分だけの時間をとってみるのはいかがでしょうか。世界でwell beingのひとつの柱として注目されているマインドフルネス。人間が持つ五感力を活かして、慌ただしい日常から抜け出してみましょう。そして五感で旅をした後にはどんな体験が待っているのか。ぜひヨルダンの魅力と共に感じてみてください。ヨルダンパピリオンでみなさんと豊かな時間をご一緒できるのを楽しみにしています。
【イベント概要】
イベント名：ワディ・ラム砂漠にて、マインドフルネスで旅をするひとときを。
開催日時：2025年9月7日（日） 開場：午後4時45分、開始：午後5時から
参加人数：25人（完全抽選予約制）
会場： 大阪万博 ヨルダン館 砂漠エリア
参加費：無料（万博チケットは含まない）
予約は専用サイトから
【写真】幻想的…大阪・関西万博 ヨルダン館の“砂漠”
ヨルダンの本来の魅力を「文化・食・アート」を通じて発信する、今までにない新しい形のイベント。ヨルダンの世界に袖を通した瞬間に感じる「新たな魅力」を体験できるという。
イベント第一弾は9月7日に実施され、内田を招聘して「ヨルダン ワディ・ラム砂漠にて、マインドフルネスで旅をするひとときを。」と題する。
■内田恭子 コメント
暑さが続く今年の夏、万博の中心にあるワディ・ラム砂漠の夜空の下に広がる静けさの中で、自分だけの時間をとってみるのはいかがでしょうか。世界でwell beingのひとつの柱として注目されているマインドフルネス。人間が持つ五感力を活かして、慌ただしい日常から抜け出してみましょう。そして五感で旅をした後にはどんな体験が待っているのか。ぜひヨルダンの魅力と共に感じてみてください。ヨルダンパピリオンでみなさんと豊かな時間をご一緒できるのを楽しみにしています。
【イベント概要】
イベント名：ワディ・ラム砂漠にて、マインドフルネスで旅をするひとときを。
開催日時：2025年9月7日（日） 開場：午後4時45分、開始：午後5時から
参加人数：25人（完全抽選予約制）
会場： 大阪万博 ヨルダン館 砂漠エリア
参加費：無料（万博チケットは含まない）
予約は専用サイトから