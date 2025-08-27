俳優・児玉泰次さん、老衰のため死去 82歳 劇団俳優座が発表
俳優・児玉泰次さんが、老衰のため、5月7日に死去していたことが明らかになった。82歳。27日、所属していた劇団俳優座が公式サイトで発表した。
【写真】老衰で死去した児玉泰次さん
同劇団は【訃報】として、「児玉 泰次（こだま たいじ） 2025年5月7日 老衰の為82歳で逝去」と伝え、「生前のご厚誼を深謝いたし謹んでご報告申し上げます」「また本来であれば早速申し上げるべきところ ご通知が遅れましたこと 何卒ご容赦いただきたく存じます」と詫びた。
葬儀などについては「密葬の儀は 過日近親者のみにて滞りなく相済ませました」とした。
また、同劇団は同日、俳優の可知靖之さんも、7月10日に老衰のため91歳で死去していたことを公表。「『可知靖之さん 児玉泰次さんを偲ぶ会』を下記の通り執り行うことと致しましたのでご来臨いただければ幸甚に存じます」として、10月5日に行う偲ぶ会についての詳細も伝えた。
