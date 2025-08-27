今年2月始動！心地よい歌声と綿密に練られたアレンジが織りなす、ポップでロックなサウンドが魅力の 3ピースバンド Luov（ルオブ）を紐解く！【バリサン#56】

【その他の画像・動画を元記事で見る】

今年2月に始動した、ボーカルの透き通った心地の良い歌声と、綿密に練られたアレンジメントによって、リスナーにポップでロックなサウンドを届ける3ピースバンド「Luov」（読み：ルオブ）をご紹介。

「Luov」メンバー

HALDONA（Vo. / Gt.）

Takakuzo（Trackmaker）

Natsumi（Dr.）

■「バリサン」担当メモ

Luovの音楽を例えるなら、僕は「水」だと考えている。

火照った身体にスッと染みわたる冷たい水のような爽やかで清涼感あふれるサウンド。そして、それに乗って届く言葉の数々は、シャワーのように心の陰りを洗い流してくれる。

なかでも「大脱走計画」は、僕を調子づかせて波に乗せてくれる一曲として、この夏、絶賛ヘビーローテーション中だ。

今年2月の結成以来、大型フェスや各地のライブイベントへの出演を重ねながら、リスナーの心を着実につかみ続けているLuovの3人が織りなすポップでロックな音楽は、J-POPシーンに新たなうねりを生み出すこと間違いなし！

