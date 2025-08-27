え、110円で買えちゃうの！？【セリア】可愛さ120点♡「キャラクターグッズ」

大人になっても、‟可愛い”はやっぱり心をくすぐるもの。今回ピックアップしたのは【セリア】のキャラクターグッズです。サンリオやディズニーなど人気キャラクターがそろい、見ているだけで気分が上がりそう。しかも、実用性もばっちりなので、プチプラで手に入るとなれば見逃せません。毎日をちょっと楽しくしてくれるアイテムを、さっそくチェックしてみて。

可愛さも使い勝手もGOODなポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

レトロな雰囲気のキティデザインは、視界に入るだけで心をときめかせてくれそう。約14cm × 12cmのポーチは、小さめのバッグにもすっきり収まりやすいのが魅力。リップなどのメイク用品や小さなガジェットをまとめるのにも便利。中身が見えないので、薬や大切な小物を入れるのもおすすめです。

パステルカラーが映えるスリムポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

ブラックをベースにパステルカラーが映えるフラットポーチ。無邪気なクロミと子分のバクが描かれた、遊び心あふれるデザインです。表情豊かなクロミたちを眺めていると、自然と気分がわくわくしてきそう。約20cm × 10cmの横長で、ペンやメイクブラシの収納にぴったり。スリムだからバッグの中にもすっと納まりやすく、持ち歩きやすいアイテムです。

機能も可愛いも欲張るキーホルダー

【セリア】「リフレクターキーホルダー / ベイマックス」\110（税込）

赤いハートが目を引くキーホルダーは、よく見るとベイマックスがモチーフ。ボールチェーン付きでバッグやポーチ、ベルトループなどに簡単に取り付けられます。光を反射してくれるので、夜道での安全対策にも役立ちそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、カラーは白も展開されているとのこと。色違いを重ねて付けても可愛さが引き立つ予感です。

自分らしく使えるキラキラチャーム

【セリア】「プー メタルチャーム」\110（税込）

クラシカルなプーさんが描かれた小さなチャームは、金縁とぷっくりとしたコーティングが高級感のあるルックス。ファスナープルやキーリングに付ければ、さりげなく輝きを添える可愛いアクセントに。全4種類の展開で連結もできるから、オリジナルチャーム作りも楽しめそうです。さらにティーバッグの紐に付ければ、カップへの落下防止にも便利。さまざまな使い方のアレンジができるので、自分らしいスタイルで取り入れてみて。

