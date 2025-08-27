2025年8月8日（金）、北海道のソウルフードメイカー『ベル食品株式会社』から2025年秋冬の新商品が販売されました。

1：北海道バスク風チーズケーキ 雪バスク画像：ベル食品

『北海道バスク風チーズケーキ 雪バスク』は、北海道産のクリームチーズ、生クリーム、牛乳を使用し、濃厚ながらもやさしい甘さに仕上げた、バスク風チーズケーキです。バスク風チーズケーキの特徴である焼き色も丁寧に再現され、ほのかにビターな香ばしさが。口に入れた瞬間、雪のようにやわらかくとろけるなめらかな食感が広がります。

個包装の3個入りで、常温保存（製造から12か月）も可能。自宅用としてはもちろん、贈り物や旅のお土産にもおすすめの特別なスイーツです。そのままでも、冷やしても美味しいですよ！

2：北海道産素材 炊き込みご飯の素 かに画像：ベル食品

『北海道産素材 炊き込みご飯の素 かに』は、北海道産の紅ズワイガニをはじめ、筍・人参・刻み昆布などの具材を加え、素材の旨味と香りをいかした炊き込みご飯の素。お米2合（2～3人前）と一緒に炊飯するだけで、手軽に本格的な味わいを楽しむことができます。

北海道ならではの贅沢な海の幸を、日々の食卓に手軽に取り入れられますよ！

3：北海道ふぐだし 豆乳仕立て鍋つゆ画像：ベル食品

『北海道ふぐだし 豆乳仕立て鍋つゆ』は、北海道産ふぐからとった上品なだしに、魚介の旨味と豆乳を加え、まろやかでコクのある味わいに仕上げられた鍋つゆです。北海道産ふぐの繊細な旨味を豆乳でやさしく包み込んだ味わいは、寒い季節にぴったり。具材を選ばず、最後の〆には雑炊がおすすめです。

4：北海道どんぶり屋 十勝豚丼画像：ベル食品

北海道産の豚肉と甘辛の醤油だれで手軽に楽しめる『北海道どんぶり屋 十勝豚丼』は、香ばしく焼き上げた豚肉に程よい甘さのたれをからめ、ごはんにのせるだけで、ご当地の味わいを再現できます。今回のリニューアルでは、豚肉の量を従来の42gから80gへと約2倍に増量。より満足感のある一杯に！

5：北海道産玉ねぎとバターの牛すじカレー画像：ベル食品

『北海道産玉ねぎとバターの牛すじカレー』は、やわらかく煮込んだ牛すじに、北海道産の玉ねぎとバターのコクを合わせた、濃厚で奥行きのある味わいのカレー。素材の美味しさを引き出すために手間ひまをかけてじっくり煮込み、とろけるような牛すじと玉ねぎの甘みが広がる、世代を問わず楽しめる一皿に仕上げられています！

6：北海道万能根昆布だし 土産用画像：ベル食品

『北海道万能根昆布だし』は、北海道日高産の根昆布をまるごと使用し、かつおだしを加えて仕上げた、風味豊かな万能だしです。煮物や炒め物、味噌汁など幅広い料理の“かくし味”として、プロの味を家庭でも手軽に再現することができるので、累計販売本数167万本（2025年6月末時点 自社出荷実績に基づく）を超える人気商品！

そんな『北海道万能根昆布だし』が、軽量で扱いやすいペットボトル仕様の土産用として新登場！ 旅先からの持ち帰りや贈り物にも便利な1本です。

7：北の流儀 魚介仕込み醤油ラーメンスープ画像：ベル食品

鰹や煮干しなどの魚介だしに、北海道産帆立のエキスを加え、深いコクと香りを引き出した『北の流儀 魚介仕込み醤油ラーメンスープ』は、魚介の風味と豚骨の旨味をバランスよく掛け合わせ、スープ一口で満足感のある味わい。

ラーメン専門店のような本格的な味わいを家庭でも手軽に再現することができますよ！

北海道Likers編集部のひとこと

まだまだ暑い日が続きますが、秋冬はもうすぐそこ！ 『ベル食品株式会社』の秋冬商品を味わうのが楽しみです！

文／北海道Likers

