本日の【株主優待】情報 (27日 発表分)



8月27日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



今仙電機製作所 <7266> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/27発表

毎年3月末時点で300株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数と保有期間に応じて1500～4万ポイント）を付与する。



トリドリ <9337> [東証Ｇ] 決算月【12月】 8/27発表

毎年12月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード3000円分を贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



フーディソン <7114> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/27発表

対象株主に「飲食店を営む株主」の区分を新設し、選択制の株主優待に「魚ポチで利用できるクーポン8000円分」を追加。



トーメンデバイス <2737> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/27発表（場中）

優待品の内容を一部変更。



野崎印刷紙業 <7919> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/27発表（場中）

継続保有期間の区分を追加。1000株以上を2年以上継続保有する株主はQUOカード1500円分（従来は一律1000円分）に増額する。



株探ニュース

