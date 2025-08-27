長毛猫さんがモフモフ尻尾をフリフリさせながら外を観察している様子が話題になっています。投稿には「もふもふして可愛い！しっぽがいい」などの声が多数寄せられ1.1万件以上の高評価を記録しています。

【動画：小さな窓から外を見る長毛猫→『しっぽ』を見てみると…】

『モフモフ尻尾』に癒される

Xアカウント『モフモフ猫のきなこもち』様には、長女『おもち』ちゃん、次女『きなこ』ちゃん、三女『あんこ』ちゃんの『長毛猫３姉妹』が楽しそうに暮らす様子が投稿されています。

この日、勝手口の小さな窓からモフモフ３姉妹が外の世界を覗いていたといいます。真ん中に座るのは、長女のおもちちゃん。一番体が大きく尻尾もすごく立派なのだとか。

おもちちゃんはその大きな尻尾を左右にフリフリさせながら、ご機嫌な様子だったそう。

みんな違って面白い！

投稿主さん曰く、3匹は野鳥観察をしているんだそう。おもちちゃんの尻尾の動きから『ルンルン』なのかと思いきや、おもちちゃんはとっても怖がりなのだといいます。

じゃあ、この動きは『鳥さん怖い…！』の気持ちがだだ漏れているということなのでしょうか！？

両側に座る妹たちは怖がることはないそうで、あんこちゃんは尻尾をまっすぐ伸ばし堂々とした様子。きなこちゃんは尻尾の力をフッと抜いてリラックスしていたよう。

尻尾の動きで性格までわかってしまうそうです。3匹の個性あふれる『モフモフ尻尾』にみんなが癒されるのでした。

思わず触りたくなるような３匹の『モフモフ尻尾』には「可愛すぎます♥ふわふわ…もふもふ…ふりふり…」「ゆれるもふもふしっぽはもっと好き」などのコメントが寄せられていました。投稿主さん自身も「疲れもストレスも全部一気にふっとびますよ」と実感されています。

おもちちゃん、きなこちゃん、あんこちゃん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント『モフモフ猫のきなこもち』さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。