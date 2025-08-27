飼い主さんと一緒に暮らし始めて10日目を迎えた猫ちゃん。新しい環境に慣れるのはもう少し先になるかと思いきや。予想以上の激しい甘え方に、「まだ10日目なのに凄い」「我が家もこんな風に甘えてくれないかなぁ」と感想が寄せられることに。投稿は90万再生を突破し、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：おうちに来て10日目の猫→名前を呼んでみたら…】

おうちに来て10日目のととまる君

"激しすぎる甘え方"で投稿を見た人を悶絶させているのは、Instagramアカウント『ととまる』のキジトラ猫・ととまる君のある日の光景。この日はととまる君が飼い主さんの家にやってきて10日目。猫ちゃんは新しい環境に慣れるまでに時間がかかることもあるため、落ち着くのはもう少し経ってから…かと思いきや。ととまる君は予想外の姿を見せてくれることになったのだそう。

飼い主さんに名前を呼ばれたととまる君は、飼い主さんが横になっているソファにひょいっと上ると、飼い主さんのお顔の近くまでやってきたのだといいます。

そして、飼い主さんの隣にごろんと寝転がったととまる君。その光景は、まるで何年も連れ添ったかのような光景だったといいます。

おうちに来て10日目とは思えない甘えっぷり！

飼い主さんに名前を呼ばれて、すぐ隣にやってきたととまる君。飼い主さんの隣に横になったかと思うと、ととまる君は飼い主さんのお顔を見て、「にゃー」と元気な鳴き声をあげたのだそう。

その姿は、おうちに来てからまだ10日目とは思えないほどの甘えっぷり。飼い主さんのことが大好きだと伝わってくるその様子に、こちらまで笑顔になってしまいます。

飼い主さんも、そんな可愛いととまる君の姿を見て、優しく声をかけてあげたとのこと。ふたりの穏やかな時間に、癒される人が続出しています。

飼い主さんの優しさを見抜いたととまる君

その後も、ととまる君は飼い主さんの隣で何度も体勢を変えてはゴロゴロしていたそう。時には飼い主さんのお顔をジッと見つめ、熱い視線を送っていたといいます。

遠くからでも聞こえる喉を鳴らす音を聞けば、ととまる君にとって飼い主さんの隣がどれほど居心地が良い場所なのか伝わってきます。

おうちに来てからわずか10日でそんな甘えん坊な姿を見せてくれたととまる君。飼い主さんによると、ととまる君は初めてお家に来た時から、飼い主さんに甘えん坊モード炸裂だったそう。きっと、ととまる君は飼い主さんと初めて出会った時から、飼い主さんの優しさを見抜いていたのかもしれません。

飼い主さんに激しい甘え方を見せるととまる君の姿には、「こんな甘え方されたら、たまりませんね」「甘えんぼムーブが完璧」「幸せなネコちゃん」など、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ととまる』では、飼い主さん大好きなととまる君の、甘えん坊な姿がたくさん投稿されていますよ。

ととまる君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

