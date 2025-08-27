こりゃ眼福だーーーッ♡【サーティワン】カラフルで可愛い！「新作アイス・ドリンク」

【サーティワン】から可愛さ眼福級の「新作アイス・ドリンク」がお目見え！ カラフルな色合いが映える期間限定のアイスやドリンクは、気分を上げたい休憩タイムにうってつけ。喉を潤したい時や、小腹を満たしたい時に味わってみませんか？ 今回はポケモンコラボのアイス、ソーダ系のドリンクといった、見逃せないメニューをご紹介します。

トッピングを乗せた華やかな「ポケモンサンデー ピカチュウ / パモ」

【ポケモン】とのコラボで登場したこちらの華やかなサンデー。ピカチュウやパモをはじめ、色とりどりのトッピングを合わせたカラフルで可愛らしい仕上がりです。公式サイトによると「好きなアイスクリーム（スモール）を１コ」を選べるらしく、小腹を満たしたい休憩タイムにちょうど良さそう。ポケモンのイラスト入りカップが、気分まで上げてくれそうです。

カップのデザインが選べる！「ポケモン ダブルカップ」

アイスのみを堪能したい時にはこちらがおすすめ。ポケモンコラボ仕様の可愛いカップに盛り付けられており、色合いもカラフルで写真映えしそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「3種類から好きなカップをセレクト」できるらしく、アイスの色と合わせて選ぶ楽しさもありそう。公式サイトによればアイスは「スモールダブル」「レギュラーダブル」のどちらかを選べるので、しっかりお腹を満たしたい時にも良さそうです。

涼しげな色合いの「ザ・クラッシュソーダ メロン & ブルー」

透明なロゴ入りのカップに、涼しげな色合いのグラデーションが映えるキュートなドリンク。レポーターHaruさんいわく「トッピングのアイスは好きなものを選べる」ようで、組み合わせ次第でよりカラフルな一杯が楽しめそうです。シュワシュワとしたソーダの味わいは、気分をリフレッシュしたい時にうってつけ。喉を潤しつつ、アイスでほどよくお腹も満たされそうです。

マーブル感が映える「ザ・クラッシュソーダ 白桃 & グレープ」

フルーツ感たっぷりな、ソーダ系の白桃 & グレープ味。淡いピンクと濃いピンクの色合いが映える、マーブルのような仕上がりがとってもキュートです。アイスを乗せたカラフルなビジュアルが、眺めるたびに心をときめかせてくれそう。フルーティーな風味を楽しめるのも相まって、飲みやすさも感じられそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino