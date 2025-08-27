菊池雄星、4回6失点KO 敵地での苦戦続く現状に地元メディアが苦言「今季、お馴染みとなってしまった光景」
菊池はホームでは防御率2.30と安定しているのだが…(C)Getty Images
今季ワーストの失点を喫し、ゲームを作ることが出来なかった。
現地時間8月26日、エンゼルスの菊池雄星がグローブライフ・フィールドで行われたレンジャーズ戦に先発登板し、中盤までに6点を失う荒れた内容となり、4回81球で降板。3-7でエンゼルスが敗れ、菊池は敗戦投手に。シーズン9個目の黒星がついた。
【動画】「かっこいい」「美しい」「可愛すぎる」菊池雄星一家のレッドカーペット舞台裏
菊池はこの日、初回から2つの四球や長短打、犠牲フライでいきなり3点を奪われると、2回にも四球でランナーを出した後、9番マイケル・ヘルマンに左中間スタンドへの2点本塁打を浴びている。不安定な立ち上がりで序盤から大量失点を喫した菊池は、続く3回こそ打者3人で終えるも、4回にはこのイニング先頭の7番カイル・ヒガシオカに被弾。最後まで苦しい投球が続き、被安打4、3四球、6失点のスタッツを残しマウンドを降りている。
エンゼルス加入後で最多となる失点数、また4回でのKOは4月26日のツインズ戦以来の早い降板となるなど、シーズン全体を通しても珍しく不本意な投球内容だった。
さらにこの日の日本人左腕に対し、エンゼルスの情報を発信する『THE SPORTING TRIBUNE』では、敵地での相性の悪さを指摘している。
レンジャーズ戦のパフォーマンスについて、「今季を通じておなじみとなってしまった光景だが、ユウセイ・キクチはまたしても敵地で本来の力を発揮できずに終わった。メジャー最多となる今季28試合目の先発登板となった左腕は、初回から3点を失い、その後も流れを掴めなかった」と同メディアは評価。
さらに、「ビジターとしてのキクチの課題は依然として解決されていない」と訴えながら、「敵地で投げた72イニングで自責点42を許している」などと説明。続けて、「一方、本拠地エンゼル・スタジアムでは82イニングで防御率2.30と好成績。この極端な差は、チーム全体の防御率4.70（MLBワースト4位）に大きく影響している」として、それぞれの数字の違いにフォーカスしている。
開幕からローテーションを守り先発登板を続ける中で、マウンドによりパフォーマンスの波が大きいという菊池。チームを支えるベテランとして、より大きな信頼を得るためにも、改善すべき要素であることは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]