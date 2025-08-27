「head over heels」の意味は？直訳から意味が連想できるかも...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「head over heels」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、直訳すると「頭からかかとまで」です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「真っ逆さまに、すっかりはまって、衝動的に」でした！ 「head over heels」は、「真っ逆さまに、すっかりはまって、衝動的に」という意味の英語です。 恋に落ちたかのように夢中になってしまう様子を表していますよ。 「She’s head over heels for that new video game.」 （彼女はその新しいビデオゲームに夢中だ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

