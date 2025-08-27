「head over heels」の意味は？直訳から意味が連想できるかも...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「head over heels」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、直訳すると「頭からかかとまで」です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「真っ逆さまに、すっかりはまって、衝動的に」でした！
「head over heels」は、「真っ逆さまに、すっかりはまって、衝動的に」という意味の英語です。
恋に落ちたかのように夢中になってしまう様子を表していますよ。
「She’s head over heels for that new video game.」
（彼女はその新しいビデオゲームに夢中だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部