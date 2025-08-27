ホラン千秋、髪型“アップデート”で大胆イメチェン「真似したい…」「刈り上げたね良き」
タレントのホラン千秋が、27日にインスタグラムを更新。新しい髪型でイメチェンした姿を公開し絶賛が相次いでいる。
【別カット】気品ある笑顔が素敵なホラン千秋（3枚）
4月にはド派手な金髪のショートカットになってファンを驚かせたホランだが、今回は「髪型がアップデートされました」とつづり、さらに髪が短くなった近影をアップ。サイドや襟足が刈り上げられたホランの美しい表情が多数収められている。
この投稿にファンからは「真似したい…」「刈り上げたね良き」「それ、すっぴん？めっちゃセクシー」「めちゃくちゃショート似合ってます」などのコメントが集まった。
■ホラン千秋（ホランちあき）
1988年9月28日生まれ。東京都出身。アイルランド人の父と日本人の母をもつ。6歳よりモデルを始める。青山学院大学卒。今年の3月には、8年間キャスターを務めた『Nスタ』（TBS系）を卒業した。
引用：「ホラン千秋」インスタグラム（＠chiakihoran_official）
