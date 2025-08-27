あのちゃん、ふりふりのミニスカかわいい！ レアな浴衣姿にセーラー服姿も
タレントでアーティストのあのが27日、自身のインスタグラムを更新し、直近のテレビ出演で着用した衣装の数々を大放出している。
あのは「セーラ服衣装で2回も着てる」「タグはスタッフ公式でいつもつけてるよ」と報告しつつも、レギュラー出演中の『あのちゃんの電電電波♪』（テレビ東京系）については「毎週いつもの衣装なので写真ない！」としている。
投稿されている写真は、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）でのカジュアルな衣装のほか、商店街でのショット、そのほか、珍しい浴衣姿や、2タイプのセーラー服姿、フリフリのミニスカートも公開している。
引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）
