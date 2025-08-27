あのちゃん、直近のテレビ出演衣装姿を大放出　※「あのちゃん」インスタグラム

　タレントでアーティストのあのが27日、自身のインスタグラムを更新し、直近のテレビ出演で着用した衣装の数々を大放出している。

【写真】かわいい！　あのちゃんのセーラー服姿に珍しい浴衣姿も　直近の衣装大放出（11枚）

　あのは「セーラ服衣装で2回も着てる」「タグはスタッフ公式でいつもつけてるよ」と報告しつつも、レギュラー出演中の『あのちゃんの電電電波♪』（テレビ東京系）については「毎週いつもの衣装なので写真ない！」としている。

　投稿されている写真は、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）でのカジュアルな衣装のほか、商店街でのショット、そのほか、珍しい浴衣姿や、2タイプのセーラー服姿、フリフリのミニスカートも公開している。　

引用：「あの」インスタグラム（＠a_n_o2mass）